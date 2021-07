Visite libre des collections et de l’exposition « Le chant des Ondes, des sirènes à Mélusine » Musée Benoît-De-Puydt, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bailleul.

Visite libre des collections et de l’exposition « Le chant des Ondes, des sirènes à Mélusine »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Benoît-De-Puydt

Le musée doit son nom à son fondateur qui a légué à la ville les milliers d’objets de sa collection en 1861. Entièrement détruit par les bombardements de la Grande guerre, le musée a été reconstruit dans le goût d’un bel hôtel particulier néo-flamand. Ses collections d’art flamand sauvées du désastre ont été depuis enrichies et forment aujourd’hui un merveilleux cabinet de curiosités grandeur nature où se mêlent peintures de maîtres, sculptures, mobilier d’apparat, céramiques, arts graphiques… témoins des cultures flamande, européenne et asiatique du 15e siècle jusqu’à nos jours. Connu pour ses délicats cabinets à secret anversois et italiens, le musée recèle nombre de trésors à ne manquer sous aucun prétexte. L’exposition Le Chant des Ondes invite petits et grands à plonger dans des eaux merveilleuses à la rencontre de créatures légendaires : des sirènes à Mélusine, partez à la découverte de figures féminines emblématiques aux formes multiples, qui ont traversé le temps et hanté les esprits. En écho à la Sirène Mélusine qui surmonte le Beffroi de Bailleul, le parcours prends la forme d’une rêverie poétique et transforme le musée en véritable grotte aux sirènes. Coproduite avec le Centre des monuments nationaux et en partenariat avec le Conseil départemental de la Vendée, cette exposition baignée d’ambiances visuelles et sonores est conçue pour toute la famille. **Entrée au musée et pour l’exposition est libre et gratuite pour tous toute l’année.** Musée Benoît-De-Puydt 24 Rue du Musée De Puydt F-59270 Bailleul +33 (0)3 28 49 12 70 / [musee@ville-bailleul.fr](mailto:musee@ville-bailleul.fr) musee-bailleul.fr / ville-bailleul.fr **Horaires** Le musée est ouvert du mercredi au dimanche : du 1er avril au 31 octobre : de 11h à 13h et de 14h à 18h, du 1 novembre au 31 mars : de 14h à 17h30.

Visite du Musée de France Benoît-De-Puydt, une maison de collectionneur réinventée et une exposition conçue en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux

Musée Benoît-De-Puydt 24 rue du Musée – 59270 Bailleul Bailleul Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00