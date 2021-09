Antibes Musée Picasso Alpes-Maritimes, Antibes visite libre des collections du musée Picasso Musée Picasso Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

visite libre des collections du musée Picasso Musée Picasso, 18 septembre 2021, Antibes. visite libre des collections du musée Picasso

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Picasso Entrée libre. Retrouvez l’ensemble des conditions sanitaires de visite sur notre site internet https://www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso

Visite libre des collections Musée Picasso Château Grimaldi Place Mariejol, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte d’azur Antibes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Musée Picasso Adresse Château Grimaldi Place Mariejol, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte d'azur Ville Antibes lieuville Musée Picasso Antibes