Nancy Musée des Beaux-Arts de Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy Visite libre des collections du musée Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

Visite libre des collections du musée Musée des Beaux-Arts de Nancy, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nancy. Visite libre des collections du musée

Musée des Beaux-Arts de Nancy, le samedi 3 juillet à 20:00

Les collections du musée des Beaux-Arts de Nancy offrent un riche panorama de l’histoire de l’art européen, depuis la fin du Moyen Âge jusqu’à la période la plus contemporaine. Les arts décoratifs sont particulièrement bien représentés, avec notamment un important fonds émanant de la manufacture Daum. Le musée s’ouvre également au design avec l’oeuvre de Jean Prouvé.

entrée libre

Venez parcourir librement les collections du Musée des Beaux-Arts de Nancy Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 place Stanislas, 54000 Nancy, France Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée des Beaux-Arts de Nancy Adresse 3 place Stanislas, 54000 Nancy, France Ville Nancy lieuville Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy