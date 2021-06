Nancy Musée de l'école de Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy Visite libre des collections du musée Musée de l’école de Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Visite libre des collections du musée Musée de l'école de Nancy, le samedi 3 juillet 2021

Musée de l’école de Nancy, le samedi 3 juillet à 20:00

Venez parcourir les collections du musée dont l’étendue reflète la diversité des domaines développés par l’École de Nancy. Le mouvement a su exceller dans les arts décoratifs, mais il s’est également démarqué en peinture, sculpture, arts graphiques et photographie.

entrée libre

Musée de l'école de Nancy 36-38 rue du Sergent Blandan, 54000 Nancy

Dates et horaires:

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:59:00

