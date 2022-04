Visite libre des collections du musée animée de lecture de fables Musée Jean de la Fontaine, 14 mai 2022 19:30, Château-Thierry.

Nuit des musées Visite libre des collections du musée animée de lecture de fables Musée Jean de la Fontaine Samedi 14 mai, 19h30 Entrée libre et gratuite. Dernières entrées à 22h30.

Plongez dans le XVIIe siècle et laissez-vous porter par l’univers fantastique, haut en couleurs, de notre célèbre fabuliste Jean de La Fontaine.

Poussez la porte de ce bel hôtel particulier et plongez au cœur d’un univers fabuleux et imaginaire dans lequel les animaux, doués de parole, instruisent les hommes. Partez aussi à la rencontre d’un poète, d’un conteur et d’un philosophe humaniste dont l’œuvre, partagée par tous, résonne en chacun d’entre nous.

Classée monument historique, la maison natale de Jean de La Fontaine, lieu de mémoire et d’inspiration est devenue musée en 1876. Jean de La Fontaine y est né le 8 juillet 1621 et la vendra pour régler ses dettes à l’âge de 55 ans pour aller vivre à Paris. Une atmosphère particulière pleine d’émotion, une collection riche et éclectique accueillent le visiteur.

http://www.musee-jean-de-la-fontaine.fr

Free and free entrance. Last entries at 22:30. Saturday 14 May, 19:30

Classified as “Historic Monument”, the native house of Jean de La Fontaine, commemorative site and place of inspiration became museum in 1876. Jean de La Fontaine was born there on July 8th, 1621 and will sell her to settle(adjust) his debts at the age of 55 years to go to live in Paris. A particular(special) atmosphere full of emotion, a rich and eclectic collection welcome the visitor.

Empuje la puerta de esta hermosa mansión y sumérjase en el corazón de un universo fabuloso e imaginario en el que los animales, dotados de palabra, instruyen a los hombres. Salga también al encuentro de un poeta, de un narrador y de un filósofo humanista cuya obra, compartida por todos, resuena en cada uno de nosotros.

Entrada libre y gratuita. Últimas entradas a las 22:30. Sábado 14 mayo, 19:30

12 rue Jean de la Fontaine, 02400 Château-Thierry 02400 Château-Thierry Hauts-de-France