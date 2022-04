Visite libre des collections du musée animée de lecture de fables Musée Jean de la Fontaine Château-Thierry Catégories d’évènement: Aisne

Château-Thierry

Visite libre des collections du musée animée de lecture de fables Musée Jean de la Fontaine, 14 mai 2022, Château-Thierry. Visite libre des collections du musée animée de lecture de fables

Musée Jean de la Fontaine, le samedi 14 mai à 19:30

Poussez la porte de ce bel hôtel particulier et plongez au cœur d’un univers fabuleux et imaginaire dans lequel les animaux, doués de parole, instruisent les hommes. Partez aussi à la rencontre d’un poète, d’un conteur et d’un philosophe humaniste dont l’œuvre, partagée par tous, résonne en chacun d’entre nous.

Entrée libre et gratuite. Dernières entrées à 22h30.

Plongez dans le XVIIe siècle et laissez-vous porter par l’univers fantastique, haut en couleurs, de notre célèbre fabuliste Jean de La Fontaine. Musée Jean de la Fontaine 12 rue Jean de la Fontaine, 02400 Château-Thierry Château-Thierry Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Château-Thierry Autres Lieu Musée Jean de la Fontaine Adresse 12 rue Jean de la Fontaine, 02400 Château-Thierry Ville Château-Thierry lieuville Musée Jean de la Fontaine Château-Thierry Departement Aisne

Musée Jean de la Fontaine Château-Thierry Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-thierry/

Visite libre des collections du musée animée de lecture de fables Musée Jean de la Fontaine 2022-05-14 was last modified: by Visite libre des collections du musée animée de lecture de fables Musée Jean de la Fontaine Musée Jean de la Fontaine 14 mai 2022 Château-Thierry Musée Jean de La Fontaine Château-Thierry

Château-Thierry Aisne