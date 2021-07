Troyes Musée de Vauluisant Aube, Troyes Visite libre des collections du « Beau XVIe siècle » et de la bonneterie Musée de Vauluisant Troyes Catégories d’évènement: Aube

### Deux pans de l’histoire de Troyes à découvrir. L’art champenois du XVIe siècle et l’industrie bonnetière : de la sculpture religieuse du XVIe siècle à l’industrie textile du XXe siècle, le musée présente de riches collections valorisant l’histoire et le patrimoine de la cité.

Gratuit. Entrée libre.

Musée de Vauluisant 4 rue de Vauluisant, 10000 Troyes

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

