Visite libre des collections avec focus sur les sports nautiques Musée national de la Marine Paris

Visite libre des collections avec focus sur les sports nautiques Le musée national de la Marine à Paris se prépare aux Jeux olympiques ! Samedi 18 mai, 19h00 Musée national de la Marine Entrée libre sans réservation

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Le musée national de la Marine à Paris se prépare aux Jeux olympiques !

La mer est un formidable terrain pour les sportifs : la naviguer ou l’explorer demande un vrai dépassement de soi, autant physique que mental. Ainsi, des focus sur des sports nautiques seront proposés aux visiteurs tout au long de leur déambulation libre dans les collections.

Musée national de la Marine 17 place du Trocadéro 75016 Paris Paris 75116 Paris Île-de-France 01 53 65 69 69 http://www.musee-marine.fr Le musée se déploie dans l’un des plus beaux monuments parisiens des années 30, au cœur d’un quartier touristique de première importance. Il est l’un des deux plus importants musées maritimes au monde, par l’ancienneté et la diversité de ses collections ! Métro : Trocadéro Bus : 22, 30, 32, 63, 72, 82 Batobus : Tour Eiffel

Musée national de la Marine © Boegly + Grazia for Casson Mann (architecture h2o architectes et Snøhetta)