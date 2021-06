Carnac Musée de préhistoire de Carnac Carnac, Morbihan Visite libre des collections archéologiques et des expositions Musée de préhistoire de Carnac Carnac Catégories d’évènement: Carnac

Musée de préhistoire de Carnac, le samedi 3 juillet à 19:00

Premier musée au monde pour le mégalithisme, le Musée de Préhistoire de Carnac présente tous les objets découverts sur les sites archéologiques qui ont fait la réputation de la région. Prélude indispensable à la visite des dolmens et menhirs alentour, vous y découvrirez aussi la vie quotidienne à la période néolithique (4900-2200 av. J.-C.). Ne manquez pas les grandes haches en jade alpin, les parures polies importées d’Espagne … autant d’objets de prestige, témoins de l’époque où Carnac était un grand centre européen de pouvoir et de richesse, au début du Ve millénaire av. J.-C.…

Entrée libre

Premier musée au monde pour le mégalithisme, indispensable pour découvrir et comprendre les sites archéologiques de la région.

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:00:00

