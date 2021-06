Villiers-Saint-Benoît Musée d'art et d'histoire de Puisaye Villiers-Saint-Benoît, Yonne Visite libre des collections ainsi que l’exposition Musée d’art et d’histoire de Puisaye Villiers-Saint-Benoît Catégories d’évènement: Villiers-Saint-Benoît

La Nuit des musées est l’occasion de visiter les collections du Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye ainsi que de découvrir l’exposition « Rétrospective Marcel Poulet et Jean-Michel Doix » gratuitement en nocturne ! Visite libre des collections permanentes ainsi que de l’exposition « Rétrospective Marcel Poulet et Jean-Michel Doix ». Musée d’art et d’histoire de Puisaye 5 rue Paul Huilard 89130 Villiers-Saint-Benoît Villiers-Saint-Benoît Yonne

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T21:00:00

