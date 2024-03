Visite libre des collections à lampe torche Musée du Granit Saint-Michel-de-Montjoie, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

À la tombée de la nuit, les visiteurs sont invités à venir visiter le site à la lueur de leur lampe torche. Le parc sera plongée dans une ambiance lumineuse créée par les tricoteuses du musée (lampes et boules lumineuse en osier) . Afin de prolonger la soirée de façon ludique et conviviale, des jeux de société seront à la disposition des visiteurs. Pensez à apporter votre lampe torche. Plus d’informations sur la page facebook du parc-musée du granit.

Musée du Granit 55 impasse du musée, 50670 Saint-Michel-de-Montjoie Saint-Michel-de-Montjoie 50670 Manche Normandie 06 79 69 51 36 https://www.culture-agglo-msm-normandie.fr/patrimoinemusees https://www.facebook.com/parcmuseedugranit/ Dans un parc arboré, une collection de plus de 130 sculptures permet de découvrir les origines, les techniques de taille et les usages du granit bleu de Vire. Une carrière reconstituée, une vidéo de 20 minutes et des panneaux d’interprétation vous racontent le granit d’hier et d’aujourd’hui. En face de l’église.

