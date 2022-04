Visite libre des collection d’art et d’archéologie Musée d’art et d’archéologie Antoine Vivenel Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Dès 1839, Antoine Vivenel (Compiègne, 1799 – Paris, 1862) souhaitait créer dans sa ville natale un Musée des Études, véritable « recueil encyclopédique de tous les arts et de toutes les époques », qu’il associa à une visée éducative et à la dispensation gratuite de cours de dessin. Il fit alors don à Compiègne de toute sa collection, près de 4 000 pièces, allant de la Préhistoire au milieu du XIXème siècle. Aujourd’hui le musée, qui porte son nom, abrite de précieux témoignages des plus brillantes civilisations de l’Europe, ainsi que des objets d’art asiatique.

Le musée Antoine Vivenel abrite de précieux témoignages des plus brillantes civilisations de l’Europe, ainsi que des objets d’art asiatique. Musée d’art et d’archéologie Antoine Vivenel 2 rue Austerlitz, 60200 Compiègne Compiègne Oise

