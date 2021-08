Dugny Ateliers de restauration du musée de l'Air et de l'Espace Dugny, Seine-Saint-Denis Visite libre des ateliers des associations Memorial Flight, les Ailes Anciennes et les Ailes de la Ville Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace Dugny Catégories d’évènement: Dugny

Visitez les ateliers des associations Memorial Flight et Les Ailes Anciennes, qui vous présentent leurs activités de rénovation d’avions, maquettes, et équipements aéronautiques pour le musée. Découvrez également le chantier d’insertion dédié à la rénovation d’avions mis en place par Les Ailes de la ville, qui offrent aux jeunes en formation professionnelle une qualification diplômante dans le domaine de l’industrie aéronautique. **Lieu** : ateliers des associations à Dugny **Durée** : en continu **Horaires** : 10h-17h30 **Recommandation d’âge** : tous publics **Accessibilité** : personnes à mobilité réduite Visite libre des ateliers des associations Memorial Flight, les Ailes Anciennes et les Ailes de la Ville Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace Avenue de la Deuxième-Division-Blindée 93440 Dugny Dugny Seine-Saint-Denis

