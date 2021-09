Dugny Ateliers de restauration du musée de l'Air et de l'Espace Dugny, Seine-Saint-Denis Visite libre des ateliers d’entretien et de restauration du musée de l’Air et de l’Espace Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace Dugny Catégories d’évènement: Dugny

Les ateliers d’entretien et de restauration préservent le patrimoine conservé au musée tout en lui rendant son éclat d’antan. Entoilage, chaudronnerie, menuiserie, mécanique sont autant de savoir-faire perpétués par les techniciens des ateliers du musée de l’Air et de l’Espace. **Lieu** : Ateliers d’entretien et de restauration **Durée** : en continu **Horaires** : 10h-18h **Recommandation d’âge** : tous publics **Accessibilité** : personnes à mobilité réduite, déficients auditifs Entoilage, chaudronnerie, menuiserie, mécanique… Découvrez les techniques et savoir-faire mis en œuvre par les techniciens des ateliers du musée de l’Air et de l’Espace au service des collections.. Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace Avenue de la Deuxième-Division-Blindée 93440 Dugny Dugny Seine-Saint-Denis

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

