Sèvres Cité de la Céramique - Sèvres Manufacture et Musée nationaux Hauts-de-Seine, Sèvres Visite libre des ateliers de la Manufacture de Sèvres Cité de la Céramique – Sèvres Manufacture et Musée nationaux Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres

Visite libre des ateliers de la Manufacture de Sèvres Cité de la Céramique – Sèvres Manufacture et Musée nationaux, 18 septembre 2021, Sèvres. Visite libre des ateliers de la Manufacture de Sèvres

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cité de la Céramique – Sèvres Manufacture et Musée nationaux

Vous disposez de 2h pour découvrir jusqu’à 4 ateliers de la Manufacture de Sèvres. Les artisans vous accueillent et vous initieront aux secrets de fabrication de la porcelaine grâce à des démonstrations de leurs savoir-faire.

Réservation et pass sanitaire obligatoires.

Profitez de 2h de visite au coeur de la Manufacture ! Cité de la Céramique – Sèvres Manufacture et Musée nationaux 2 place de la Manufacture 92310 Sèvres Sèvres Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Sèvres Autres Lieu Cité de la Céramique - Sèvres Manufacture et Musée nationaux Adresse 2 place de la Manufacture 92310 Sèvres Ville Sèvres lieuville Cité de la Céramique - Sèvres Manufacture et Musée nationaux Sèvres