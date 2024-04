Visite libre, dégustation et pique-nique Le Rucher de Cantiers Vexin-sur-Epte, samedi 8 juin 2024.

Visite libre, dégustation et pique-nique Dégustation de nos produits, pique-nique avec des produits 100% de producteurs, balade avec accès libre au moulin à farine, explications sur le monde des abeilles,… Samedi 8 juin, 10h00 Le Rucher de Cantiers

On vous fait découvrir notre ferme et nos produits transformés directement sur place ! Découvrez des produits sains et des recettes, pour manger mieux et local. Visite en accès libre, vous découvrirez notre moulin à farine et plein d’informations sur le monde des abeilles et nos méthodes de cultures. On vous propose de pique-niquer sur place avec des produits de nos productions et des producteurs voisins (table de pique-nique sur place, offre restauration détaillée à venir).

Le Rucher de Cantiers 4 bis rue de l’École Cantiers 27420 Cantiers Vexin-sur-Epte 27420 Cantiers Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 43 31 32 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lerucherdecantiers »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lerucherdecantiers/ »}, {« type »: « email », « value »: « le-rucher-de-cantiers@hotmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.rucher-de-cantiers.fr/ »}]

