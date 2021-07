Hérépian Musée de la cloche et de la sonnaille Hérault, Hérépian Visite libre « Découvrez les secrets des Fondeurs » Musée de la cloche et de la sonnaille Hérépian Catégories d’évènement: Hérault

Logé dans l’ancienne gare d’Hérépian, aux abords de la Voie Verte, le Musée de la Cloche et de la Sonnaille nous conte l’histoire de la Fonderie Granier. On y découvre les secrets des artisans sonnaillers et des maîtres fondeurs à travers l’univers de cette ancienne fonderie : la mise à son des sonnailles martelées et encuivrées, la technique de la cire perdue, les profils de la planche à trousser dont dépendront le timbre et la justesse de la note de la cloche, ou encore comment la bille d’acier s’emprisonne dans le grelot de laiton… Un savoir-faire convoité jusqu’à Rio, où les grelots de la Fonderie Granier ont rythmé le carnaval ! Tout au long du parcours de visite, laissez-vous bercer par le tintement des grelots et le son des cloches. Et découvrez la grosse cloche du musée et ses surprises ! Pour les plus joueurs, participez au Trivial Poursuit Géant qui se trouve dans le musée et relevez le défis de gagner les 6 camemberts vous permettant de remporter le jeu ! _Accessible à tous les handicaps, le musée est particulièrement adapté pour les personnes non voyantes et malvoyantes grâce à un parcours spécifiquement pensé pour leur visite._

Logé dans l'ancienne gare d'Hérépian, aux abords de la Voie Verte, le Musée de la Cloche et de la Sonnaille nous conte l'histoire de la Fonderie Granier. Découvrez tous leurs secrets !

