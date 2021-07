Visite libre “Découvrez le patrimoine du Couserans !” Château, 18 septembre 2021, Seix.

Le château de Seix, inscrit aux Monuments historiques, date de la fin du XVe siècle. Remanié aux XVIIIe et XIXe siècles, il est à la fois un lieu de présentation du patrimoine des Pyrénées centrales et un espace de création photographique, via des résidences de création et d’expérimentation. Au 1er étage se dévoile l’histoire du Couserans, les liens avec l’Espagne toute proche, les usages d’autrefois. Vous pourrez assister à la formation de la montagne ou piloter un hélicoptère virtuel au-dessus des Pyrénées sur la maquette multimédia. Enfin, découvrez les mythes et légendes des Pyrénées en une belle exposition, à lire ou à entendre en 4 langues, à l’aide des QR codes. Au 2ème étage, nous accueillons l’exposition «Aux pays de Jean Dieuzaide», à l’occasion du centenaire de la naissance du photographe. Des photos du Couserans de Jean Dieuzaide et de Patricia Lefebvre, ainsi que des photos expérimentales quasi inédites. Au 3è étage, un espace nature consacré à la réintroduction du bouquetin. Une jauge

Jauge de 12 visiteurs maximum, restriction variable en fonction de l’évolution de la crise sanitaire

Monument historique, ce petit château abrite trois étages de visite : une découverte du patrimoine local, des expositions de photographie contemporaine et un étage dédié au retour du bouquetin.

Château Montée dy château, 09140 Seix Seix Ariège



