Visite libre découverte Les Jardins du Pays d’Auge Cambremer, vendredi 31 mai 2024.

Visite libre découverte armelle NOPPE propriètaire je guide les visiteurs vers les jardins de plantes à parfum les jardins des écorces et autre 31 mai – 2 juin Les Jardins du Pays d’Auge 9,5€, gratuit <12 ans, 8€ groupe à partir de 15 personnes. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:30:00+02:00 Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 - 2024-06-02T18:30:00+02:00

Les Jardins du Pays d’Auge 9 avenue des tilleuls, 14340 Cambremer Cambremer 14340 Cambremer Calvados Normandie 06 84 43 59 29 http://www.lesjardinsdupaysdauge.com Présence de parking

© armelle NOPPE propriètaire