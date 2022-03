Visite libre découverte du jardin de Valérie Baudry, paysagiste Jardin Valérie Baudry,paysagiste La Mesnière Catégories d’évènement: La Mesnière

Visite découverte du jardin de Valérie Baudry, paysagiste. Arches végétales, courbes, massifs de vivaces et topiaires, le jardin de Valérie Baudry est à la fois romantique et structuré et offre de belles perspectives sur la nature environnante. Vieilles pierres typiquement percheronne habillées de rosiers grimpants, de glycine et de plantes palissées. A 10 km de Mortagne au Perche Visite découverte du jardin de Valérie Baudry, paysagiste. Jardin à la fois romantique et structuré ouvert sur la belle campagne percheronne Jardin Valérie Baudry,paysagiste Le gué, 61560 La Mesnière La Mesnière Orne

