**Visite du village de Prats-de-Sournia « À la decouverte de son patrimoine »** Eglise Saint-Félix du XIe siècle, Tour à signaux du XIIe siècle agrémentée d’une exposotion sur les tours de la région, petites ruelles et vue panoramique……….. Un parcours fléché vous guidera dans le village. **Le dimanche visite guidée et commentée du village:** Rdv 10h30 devant la mairie. Le reste de la journée les différents sites seront ouverts en visite libre.

Le dimanche visite guidée possible : rdv 10h30 devant la mairie, maximum 19 personnes par visite

Visite du village et son patrimoine : la tour à signaux du XIIe siècle et l'église Saint-Félix du XIe siècle. Village 66730 Prats-de-Sournia

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

