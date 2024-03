Visite libre de nos jardins privés La Pépinière Rustic Palm Grove Charras, vendredi 31 mai 2024.

Visite libre de nos jardins privés Visite libre et en conscience de nos jardins privés, permettant d’apprécier l’évolution des essences dans le temps, de déployer vos sens pour apprécier l’échange avec la nature et son impact sur votr… 31 mai – 2 juin La Pépinière Rustic Palm Grove Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite libre et en conscience de nos jardins privés, permettant d’apprécier l’évolution des essences dans le temps, de déployer vos sens pour apprécier l’échange avec la nature et son impact sur votre état d’être.

En fonction de la météo nous proposerons un cours de yoga en extérieur de 10h30 à 12h00 suivi d’un temps de partage. Participation sur inscription uniquement. Tarif libre et en conscience. Nous nous réservons le droit d’annuler le cours par temps de pluie ou de mauvais temps.

La Pépinière Rustic Palm Grove 1 Chemin de la pépinière, 16380 Charras Charras 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 10 23 07 41 http://www.rusticpalmgrove.fr http://www.rusticpalmgrove.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0683938911 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0610230741 »}] Créés en 2006, à partir d’un champ de ronces, les jardins autour de la pépinière sont devenus, au fil du temps, la vitrine de la pépinière. Ils sont installés avec notre production sans serres, sans traitements chimiques et dans le respect de la nature. Nous y travaillons avec la sagesse de nos ancêtres et communiquons avec les plantes et les êtres visibles et invisibles qui nous entourent. Notre démarche : transmettre ce savoir à notre clientèle pour que nos plantes soient bien installées et respectées.

©Rustic Palm Grove