du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de l’automobile de Reims-Champagne

### Au cœur de l’un des plus importants musées automobiles de France, venez découvrir près de 250 véhicules en exposition. Dans les locaux de cette ancienne usine, dont les murs sont égayés par de nombreuses publicités d’époque, sont abrités des marques prestigieuses, des modèles n’ayant été fabriqués qu’à quelques exemplaires, de nombreux véhicules de marques oubliées, des motos rares et plus de 6 000 miniatures et jouets automobiles. Du « Taxi de la Marne » à la voiture de course, vous serez transportés au cœur de l’évolution automobile du XXᵉ siècle.

5€ (au lieu de 9€).

Au cœur de l'un des plus importants musées automobiles de France, venez découvrir près de 250 véhicules en exposition. Musée de l'automobile de Reims-Champagne 84 avenue Georges Clemenceau, 51100 Reims

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

