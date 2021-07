Visite libre de l’observatoire astronomique de Besançon Observatoire astronomique, 18 septembre 2021, Besançon.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Observatoire astronomique

Besançon, dans la deuxième moitié du XIXème siècle, connaît une expansion de l’activité horlogère qui lui confère le titre de capitale horlogère. C’est dans ce contexte que l’on construit l’Observatoire astronomique, météorologique et chronométrique en 1862. Aujourd’hui, la météorologie n’est plus dans ses attributions mais il est resté fidèle à ses deux autres missions : c’est une unité mixte de recherche de l’Université de Franche-Comté et du C.N.R.S dont les thématiques concernent l’astrophysique et la mesure du temps, mais également les sciences de la Terre et de l’Environnement. ———————————————————————————————- visites libres de 10h à 17h,

Gratuit

Visites libres de la bibliothèque et du Parc de l’Observatoire

Observatoire astronomique 34 avenue de l’observatoire – 25000 Besançon Besançon Montrapon-Monboucons Doubs



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00