Visite libre de l'Hôtel Particulier de Baleure, La Dame d'Aquitaine
Dijon, Côte-d'Or

Dijon

La Dame d Aquitaine, le samedi 18 septembre 2021

La Dame d Aquitaine, le samedi 18 septembre à 10:00

Le site constitue un élément remarquable du patrimoine dijonnais alliant un trésor gothique dans sa salle basse et un magnifique hôtel du dernier style Renaissance en surface. Sa superbe façade sur rue est le témoin de l’évolution des styles dans une ville qui aujourd’hui regorge encore d’un patrimoine architectural conséquent. Il renferme un cadre végétal inestimable de nos jours en pleine ville qui contribue de façon certaine à son charme centenaire. Il ne tient qu’à vous de le découvrir. Visite de l’Hôtel de Baleure et de son cellier du XIIème siècle. La Dame d Aquitaine 23 Place Bossuet, 21000 Dijon Dijon Centre-Ville Côte-d’Or

Dates et horaires:
2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00

