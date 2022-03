Visite libre de l’Hôtel Dubocage de Bléville Hôtel Dubocage de Bléville Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Visite libre de l’Hôtel Dubocage de Bléville Hôtel Dubocage de Bléville, 14 mai 2022, Le Havre. Visite libre de l’Hôtel Dubocage de Bléville

Hôtel Dubocage de Bléville, le samedi 14 mai à 19:00

Cet Hôtel particulier est situé au cœur du quartier Saint-François. Il se compose de deux bâtiments contigus remarquables datant du XVIIe siècle : L’un à pans de bois essenté d’ardoises, l’autre en appareillage de brique et silex noir. Il fût la propriété de Michel-Joseph Dubocage, navigateur, corsaire et négociant célèbre, et de son fils Michel-Joseph Dubocage de Bléville lui-même négociant et naturaliste. Outre une salle qui leur est dédiée, le musée présente des collections permanentes et temporaires liées à l’Histoire du Havre. Visitez librement le musée pour découvrir les collections liés à l’histoire du Havre et son célèbre corsaire : Michel Joseph Dubocage. Hôtel Dubocage de Bléville 1 rue Jérôme Bellamarto, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Hôtel Dubocage de Bléville Adresse 1 rue Jérôme Bellamarto, 76600 Le Havre Ville Le Havre lieuville Hôtel Dubocage de Bléville Le Havre Departement Seine-Maritime

Hôtel Dubocage de Bléville Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/

Visite libre de l’Hôtel Dubocage de Bléville Hôtel Dubocage de Bléville 2022-05-14 was last modified: by Visite libre de l’Hôtel Dubocage de Bléville Hôtel Dubocage de Bléville Hôtel Dubocage de Bléville 14 mai 2022 Hôtel Dubocage de Bléville Le Havre le havre

Le Havre Seine-Maritime