Amiens Hôtel des Feuillants Amiens, Somme Visite libre de l’Hôtel des Feuillants – siège du Conseil départemental de la Somme Hôtel des Feuillants Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Visite libre de l’Hôtel des Feuillants – siège du Conseil départemental de la Somme Hôtel des Feuillants, 18 septembre 2021, Amiens. Visite libre de l’Hôtel des Feuillants – siège du Conseil départemental de la Somme

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel des Feuillants

L’Hôtel des Feuillants est un ancien couvent du 17e siècle, devenu siège du Département de la Somme depuis la Révolution Française. Venez découvrir ce site institutionnel qui accueille toujours l’assemblée départementale et où sont prises les grandes décisions de la collectivité. La salle Max Lejeune, décorée par les frères Duthoit et où se tiennent les débats, accueille aussi la fresque de l’artiste Staebler. Point d’orgue de la visite, elle représente la vallée de la Somme et quelqu’uns de ces éléments patrimoniaux les plus remarquables. [www.somme.fr/JEP](http://www.somme.fr/JEP)

Entrée libre pendant les heures d’ouverture. Dernier accès à 17h30.

L’Hôtel des Feuillants, ancien couvent, est le siège du Conseil départemental de la Somme depuis la Révolution Française. Venez découvrir ce patrimoine historique remarquable du centre-ville d’Amiens. Hôtel des Feuillants 53 rue de la République – 80000 Amiens Amiens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Hôtel des Feuillants Adresse 53 rue de la République - 80000 Amiens Ville Amiens lieuville Hôtel des Feuillants Amiens