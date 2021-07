Dijon Hôtel de Vogüé Côte-d'Or, Dijon Visite libre de l’Hôtel de Vogüé à Dijon Hôtel de Vogüé Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de Vogüé

Construit pour Étienne Bouhier, conseiller au Parlement de Bourgogne, cet hôtel allie une architecture classique au raffinement décoratif de la Renaissance italienne. Les toitures vernissées, la salle dite « des Gardes », au plafond richement peint et ornée d’une cheminée monumentale, font de cet hôtel parlementaire l’un des plus précieux de la ville. **Proposé par Dijon, Ville d’art et d’histoire** **Renseignement : 03 80 48 82 26 ou** [**[patrimoine@ville-dijon.fr](mailto:patrimoine@ville-dijon.fr)**](mailto:patrimoine@ville-dijon.fr) **Site internet :** [**patrimoine.dijon.fr**](https://patrimoine.dijon.fr/) [[https://vimeo.com/377829049](https://vimeo.com/377829049)](https://vimeo.com/377829049)

Entrée libre, Nous vous remercions de vous munir de votre masque, de respecter les mesures de distanciation physique et d’appliquer les gestes barrières. En fonction de l’évolution sanitaire, l’activité pourra être modifiée ou annulée.

Magnifique exemple d’hôtel particulier construit au début du XVIIème siècle. Hôtel de Vogüé 8 rue de la Chouette, 21000 Dijon Dijon Centre-Ville Côte-d’Or

