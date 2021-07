L'Aigle Hôtel de Ville de L'Aigle L'Aigle, Orne Visite libre de l’Hôtel de Ville et exposition Haras et chevaux célèbres de l’Orne Hôtel de Ville de L’Aigle L'Aigle Catégories d’évènement: L'Aigle

Hôtel de Ville de L’Aigle, le samedi 18 septembre à 14:00

Bâti sur un site où s’élevait autrefois une forteresse détruite, le château de L’Aigle se dresse sur le versant d’un vallon dominant le cours de la Risle. Cette demeure d’un dessein classique est bien représentative des cractéristiques architecturales de l’époque de sa construction, la seconde partie du XVIIe siècle. Profitez-en pour découvrir l’exposition “Haras et chevaux célèbres de l’Orne” (1850-2000). Bâti sur un site où s’élevait autrefois une forteresse détruite, le château de L’Aigle se dresse sur le versant d’un vallon dominant le cours de la Risle. Hôtel de Ville de L’Aigle Place Fulbert de Beina, 61300 l’Aigle L’Aigle Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

