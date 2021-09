Paris Hôtel de Talleyrand - George C. Marshall Center Paris Visite libre de l’Hôtel de Talleyrand Hôtel de Talleyrand – George C. Marshall Center Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite libre de l’Hôtel de Talleyrand Hôtel de Talleyrand – George C. Marshall Center, 19 septembre 2021, Paris. Visite libre de l’Hôtel de Talleyrand

Hôtel de Talleyrand – George C. Marshall Center, le dimanche 19 septembre à 10:00

Venez découvrir ce majestueux bâtiment du XVIIIe siècle, construit pour l’un des principaux ministres du roi Louis XV ! Plongez dans l’Histoire et revivez en particulier celle du Plan Marshall, dont la mise en place et la coordination eurent lieu entre ces murs. Visitez librement les différentes pièces pour avoir un aperçu d’un bâtiment typique de l’Ancien Régime, et faites un saut dans le temps. Soyez curieux, venez nombreux !

Visite gratuite et entrée sans réservation. Passe sanitaire obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Hôtel de Talleyrand - George C. Marshall Center Adresse 2 rue Saint-Florentin 75001 Paris Ville Paris lieuville Hôtel de Talleyrand - George C. Marshall Center Paris