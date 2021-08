Nantes Hôtel de région Loire-Atlantique, Nantes Visite libre de l’Hôtel de Région Hôtel de région Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visite libre de l’Hôtel de Région Hôtel de région, 18 septembre 2021, Nantes. Visite libre de l’Hôtel de Région

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de région

Venez découvrir l’Hôtel de Région en autonomie (accès grand hall, expositions, hémicycle, parvis). Présence de stands (Revue 303, association des amis de Jean Bruneau, mini-exposition des Archives régionales, centre de ressources patrimoine régional et Photothèque).

Sans inscription préalable. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Venez découvrir l’Hôtel de Région des Pays de la Loire, témoin de l’architecture post-moderniste de la fin du XXe siècle Hôtel de région 1, rue de la Loire, Nantes, 44000 Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:45:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Hôtel de région Adresse 1, rue de la Loire, Nantes, 44000 Ville Nantes lieuville Hôtel de région Nantes