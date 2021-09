Condom École Jules Ferry Condom, Gers Visite libre de l’hôtel de Polignac École Jules Ferry Condom Catégories d’évènement: Condom

Gers

Visite libre de l’hôtel de Polignac École Jules Ferry, 18 septembre 2021, Condom. Visite libre de l’hôtel de Polignac

École Jules Ferry, le samedi 18 septembre à 15:00

Pour cette 38ème édition des Journées du patrimoine, visitez un ancien hôtel particulier de l’abbé de Polignac qui est, depuis plus de 100 ans, une école primaire. Une courte exposition vous permettra d’explorer son histoire avant de visiter l’extérieur de ce bâtiment et de profiter des travaux de restauration de la façade Ouest.

Venez visiter cet ancien hôtel particulier et découvrir son histoire. École Jules Ferry 21 rue Jules Ferry 32100 Condom Condom Gers

