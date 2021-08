Besançon Hôtel de Clévans Besançon, Doubs Visite libre de l’Hôtel de Grand Quartier Général Clévans Hôtel de Clévans Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Visite libre de l’Hôtel de Grand Quartier Général Clévans Hôtel de Clévans, 18 septembre 2021, Besançon. Visite libre de l’Hôtel de Grand Quartier Général Clévans

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de Clévans

L’hôtel de Clévans a été construit en 1739 pour Joseph Lebas de Clévans, conseiller au parlement de Besançon, issu d’une famille parisienne. Actuellement occupé par le commandant d’armes de la place de Besançon, cette résidence a accueilli et hébergé plusieurs personnages célèbres comme le duc d’Aumale (fils du Roi Louis-Philippe), le baron Marulaz ou le général de Lattre de Tassigny. Cet hôtel a également servi de siège à la gestapo de 1943 à 1944. Ce lieu a su garder son caractère malgré le temps et les péripéties de l’histoire.

Gratuit | Le port du masque à l’intérieur de l’hôtel est obligatoire.

Des expositions de tenues militaires et de livres anciens agrémenteront votre visite de ce magnifique édifice qui a su garder son caractère malgré le temps et les péripéties de l’histoire. Hôtel de Clévans 4 Rue du Général Lecourbe, 25000 Besançon Besançon Citadelle Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Hôtel de Clévans Adresse 4 Rue du Général Lecourbe, 25000 Besançon Ville Besançon lieuville Hôtel de Clévans Besançon