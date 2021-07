Paris Hôtel de Castries - Ministère de la Cohésion des Territoires Paris Visite libre de l’hôtel de Castries – Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales Hôtel de Castries – Ministère de la Cohésion des Territoires Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de Castries – Ministère de la Cohésion des Territoires

**Construit en 1694, l’hôtel de Castries abrite aujourd’hui le cabinet du ministre de la Cohésion des territoires.** L’hôtel de Castries – prononcer Castre – porte témoignage,aujourd’hui encore, du prestige du faubourg Saint-Germain aux XVIIe et XVIIIe siècles. Sa construction date de l’an 1694, quand Jean Dufour, seigneur de Nogent, acquiert un vaste terrain pour y bâtir sa résidence. Entre cour et jardin, dissimulé par de hauts murs, l’hôtel de Nogent comprend dès l’origine un corps central, la partie noble, encadré de deux ailes de même niveau qui accueillent les communs (écuries, cuisines, greniers…). En 1842, sous la direction de l’architecte suisse Joseph Antoine Froelicher, puis de François Clément Joseph Parent, d’importants travaux sont entrepris. Achevés en 1866, ils donnent au bâtiment l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui. Propriété de l’État depuis 1946, l’hôtel de Castries abrite le cabinet de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

