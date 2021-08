Sens Hôtel Fournier d'Yauville Sens, Yonne Visite libre de l’extérieur de l’hôtel Le Fournier d’Yauville Hôtel Fournier d’Yauville Sens Catégories d’évènement: Sens

Hôtel Fournier d’Yauville, le samedi 18 septembre à 14:00

L’hôtel Le Fournier d’Yauville est construit vers le milieu du XVIIIème siècle. Ancienne institution Sainte Paule, ce bâtiment a subi des transformations au cours du XXème siècle. L’édifice est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 1972.

Gratuit

Découvrez les cours, porche et façades de cet hôtel particulier du XVIIIème siècle ! Hôtel Fournier d'Yauville 6 rue Abelard 89100 Sens

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

