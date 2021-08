Sens Maison d'Abraham Sens, Yonne Visite libre de l’extérieur de la maison dite “d’Abraham” Maison d’Abraham Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Visite libre de l’extérieur de la maison dite “d’Abraham” Maison d’Abraham, 18 septembre 2021, Sens. Visite libre de l’extérieur de la maison dite “d’Abraham”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison d’Abraham

La Maison d’Abraham, maison à colombages du XVIe siècle, est située au croisement de la rue de la République et de la rue Jean-Cousin à Sens. Elle est classée monument historique, et est l’un des derniers témoins remarquables de l’architecture en pan-de-bois sénonaise de la Renaissance.

Gratuit

Vue extérieure de la maison à pans de bois dite d’Abraham, XVIe siècle Maison d’Abraham rue Jean Cousin 89100 Sens Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Maison d'Abraham Adresse rue Jean Cousin 89100 Sens Ville Sens lieuville Maison d'Abraham Sens