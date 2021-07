Visite libre de l’exposition « Vus de face – Drôles d’engins du musée de la Photo ». Musée français de la Photographie, 18 septembre 2021, Bièvres.

Vus de face – Drôles d’engins du musée de la photo. Exposition en plein air – Le capteur numérique et les réseaux, depuis la fin des années 1990, ont bouleversé la photographie. C’est du côté de l’industrie et du commerce que les changements ont été les plus frappants. Des acteurs historiques ont disparu, remplacés par les géants de l’électronique et de la micro-informatique. Plus encore, en ce début de XXIe siècle et pour le grand public, le principal dispositif destiné à produire et voir des images est devenu… le téléphone ! On ne compte plus les articles qui évoquent la dégringolade des ventes d’appareils photo « tués » par le smartphone. Une page se tourne. Cette sélection parmi près de 25 000 matériels conservés par le musée propose de parcourir plus de 150 ans d’usages oubliés, d’innovations techniques, de prototypes étranges ou d’opérations de marketing qui témoignent de l’inventivité des fabricants, vendeurs et utilisateurs de ces « machines à voir ». Visionneuses pour les images en relief, distributeur de films, appareil bijou d’un grand couturier, appareils espions, de photographie aérienne ou sous-marine, de fêtes foraines ou doré à l’or fin composent cette surprenante galerie de portraits. Les petites histoires qui leur sont associées nous racontent l’évolution d’une pratique devenue quasi-universelle.

Sans inscription.

Exposition en plein air de « portraits » d’appareils photo étranges ou surprenants.

Musée français de la Photographie 78 rue de Paris 91570 Bièvres Bièvres Essonne



2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T17:30:00