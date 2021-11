Mirecourt Mirecourt Mirecourt, Vosges VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION VOYAGES Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION VOYAGES Mirecourt, 1 octobre 2021, Mirecourt. VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION VOYAGES Musée de la Lutherie et de l’Archèterie Françaises Cous Stanislas Mirecourt

2021-10-01 15:30:00 – 2021-11-07 18:00:00 Musée de la Lutherie et de l’Archèterie Françaises Cous Stanislas

Mirecourt Vosges Mirecourt Vosges Grand Est France 4.4 EUR Tout public Adultes Visite libre de l’exposition voyages au musée de la Lutherie et de l’archèterie

Du MARDI au SAMEDI de 10h à 12h et de 15h30 à 18h, le DIMANCHE de 15h30 à 18h jusqu’au 7 novembre

A partir du 10 Novembre : du Mercredi, Samedi et Dimanche : 15h30 à 18h et le Jeudi 11 Novembre 2021. Passe sanitaire obligatoire

Sur réservation à l’Office de Tourisme de Mirecourt et ses environs ou au musée de la lutherie resamusee@gmail.com +33 3 29 37 81 59 http://www.musee-lutherie-mirecourt.fr/ OT Mirecourt

Musée de la Lutherie et de l’Archèterie Françaises Cous Stanislas Mirecourt

dernière mise à jour : 2021-11-04 par OT MIRECOURT Système d’information touristique LorrainSystème d’information touristique Lorrain

Détails Catégories d’évènement: Mirecourt, Vosges Autres Lieu Mirecourt Adresse Musée de la Lutherie et de l'Archèterie Françaises Cous Stanislas Ville Mirecourt lieuville Musée de la Lutherie et de l'Archèterie Françaises Cous Stanislas Mirecourt