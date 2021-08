Saint-Riquier Abbaye de Saint-Riquier - Centre culturel départemental Saint-Riquier, Somme Visite libre de l’exposition “Voix d’artistes” en partenariat avec le centre Pompidou Abbaye de Saint-Riquier – Centre culturel départemental Saint-Riquier Catégories d’évènement: Saint-Riquier

Visite libre de l’exposition “Voix d’artistes” en partenariat avec le centre Pompidou Abbaye de Saint-Riquier – Centre culturel départemental, 18 septembre 2021, Saint-Riquier. Visite libre de l’exposition “Voix d’artistes” en partenariat avec le centre Pompidou

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye de Saint-Riquier – Centre culturel départemental

Cette exposition a été réalisée par des élèves de 4ème en classe CHAAP du collège Alfred Manessier à Flixecourt. Au cours d’une résidence d’une semaine au centre Pompidou à Paris, ils ont pu découvrir les oeuvres du musée, des professionnels du monde culturel et surtout participer aux choix des oeuvres de l’exposition.Ce projet éducatif a ainsi permis aux élèves de se mettre dans la peau de véritables commissaires d’exposition. Ainsi, les élèves vous invitent à découvrir les oeuvres choisies et toute la poésie qu’ils ont souhaité mettre au jour en choisissant 6 oeuvres vidéographiques d’art contemporain : John Baldessari – Yoko Ono – Karel Appel – Pierrick Sorin – Martha Rosler – Ben.

Entrée libre

En partenariat avec le centre Pompidou, “Voix d’artistes” est une exposition sur les thématiques du geste à l’oeuvre, et de la voix comme vecteur de transmission Abbaye de Saint-Riquier – Centre culturel départemental Place de l’église 80135 SAINT-RIQUIER Saint-Riquier Somme

