EUR Pour leur 38e édition, les Journées européennes du patrimoine ont pour thème « Le Patrimoine pour tous », mettant ainsi l’accent sur l’accessibilité de notre patrimoine, avec des parcours adaptés à tous les publics et une attention particulière portée aux personnes en situation de handicap.

Le Musée de l’Image Populaire de Pfaffenhoffen et la Synagogue vous ouvrent leurs portes tout au long du week-end !

Samedi 18 septembre 2021

14h – 18h : visite libre du Musée et de la Synagogue

14h – 18h : visite libre de l’exposition «Une vie, des œuvres» d’Anne Friant

15h : Atelier de Calligraphie GRATUIT pour ENFANTS avec l’artiste Anne Friant (Réservation au 0388078005 ou musee.image@musees-vosges-nord.org)

Dimanche 19 septembre 2021

14h – 18h : visite libre du Musée et de la Synagogue

14h – 18h : visite libre de l’exposition «Une vie, des œuvres» d’Anne Friant

15h : Atelier de Calligraphie GRATUIT pour ADULTES avec l’artiste Anne Friant (Réservation au 0388078005 ou musee.image@musees-vosges-nord.org)

MUSÉE – Le musée présente l’image populaire alsacienne et ses techniques. Ces images souvenirs peintes à la main, découpées au canivet ou peinte sous verre, témoignent des moments forts de la vie en Alsace au XIXe siècle. Cette visite permet de comprendre une facette importante et touchante du mode de vie et de pensée d’antan.

EXPOSITION ANNE FRIANT – Cette artiste vous invite à découvrir son parcours pluri-thématique, l’exposition met en lumière les multiples facettes d’une artiste protéiforme, spirituelle et inspirée.

SYNAGOGUE – C’est un lieu empreint d’émotion, qui témoigne de la vie judéo-alsacienne en milieu rural. Cette visite est l’occasion d’en savoir plus sur le judaïsme, ses offices, ses rituels.

Entrée libre. Pass sanitaire et port du masque obligatoire

+33 3 88 07 80 05

