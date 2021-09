Pfaffenhoffen Musée de l'image populaire Bas-Rhin, Pfaffenhoffen Visite libre de l’exposition « Une vie, des oeuvres » d’Anne Friant Musée de l’image populaire Pfaffenhoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Pfaffenhoffen

Visite libre de l’exposition « Une vie, des oeuvres » d’Anne Friant Musée de l’image populaire, 17 septembre 2021, Pfaffenhoffen. Visite libre de l’exposition « Une vie, des oeuvres » d’Anne Friant

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Musée de l’image populaire Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Cette artiste vous invite à découvrir son parcours pluri-thématique, l’exposition met en lumière les multiples facettes d’une artiste protéiforme, spirituelle et inspirée. Musée de l’image populaire 24 rue du Docteur Schweitzer, 67350 Pfaffenhoffen Pfaffenhoffen Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Pfaffenhoffen Autres Lieu Musée de l'image populaire Adresse 24 rue du Docteur Schweitzer, 67350 Pfaffenhoffen Ville Pfaffenhoffen lieuville Musée de l'image populaire Pfaffenhoffen