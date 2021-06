Visite libre de l’exposition « Un Voyage » d’Adrien van Melle Musée national Jean-Jacques Henner, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

Son exposition s’inscrit dans le musée comme autant d’indices qui donnent à voir l’histoire qu’il nous raconte dans son livre, celle d’un artiste en quête d’un autre artiste disparu, le long d’un chemin parcouru par tant d’autres… Le visiteur est ainsi invité à découvrir au détour des salles les objets, tableaux, installations, photos qui témoignent de cette enquête tout en questionnant la représentation du quotidien et de la disparition. À la façon d’un jeu de piste, il peut reconstituer et parcourir les étapes du voyage du narrateur tout en découvrant l’univers de Jean-Jacques Henner, cet illustre prédécesseur qui fit le même voyage quelque 150 ans auparavant.

Entrée libre. Réservation conseillée (jauge limitée)

C’est à un étonnant voyage que nous convie Adrien van Melle, entre Paris et Rome, entre musée Henner et Villa Médicis, entre réalité et fiction, entre mots et objets.

