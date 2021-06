Saint-Denis Musée Léon Dierx Saint-Denis Visite libre de l’exposition temporaire Résonances Musée Léon Dierx Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

Le public est invité à venir découvrir une exposition exceptionnelle de dessins en partenariat avec le musée du Louvre : La Hiérarchie des genres, l’art du dessin en France dans la première moitié du 19e siècle. Cette exposition présente les différents genres picturaux de cette période : scène historique, portrait, scène de genre, paysage et nature morte. Hiérarchiquement organisés, ces genres structurent la création artistique en France. Venez découvrir une exposition exceptionnelle de dessins en partenariat avec le musée du Louvre Musée Léon Dierx 28 rue de Paris, 97400, Saint-Denis, Réunion, La Réunion Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Denis Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Léon Dierx Adresse 28 rue de Paris, 97400, Saint-Denis, Réunion, La Réunion Ville Saint-Denis lieuville Musée Léon Dierx Saint-Denis