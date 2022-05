Visite libre de l’exposition temporaire “Napoléon sous toutes les coutures” Musée napoléon, 14 mai 2022 18:00, Brienne-le-Château.

Nuit des musées Visite libre de l’exposition temporaire “Napoléon sous toutes les coutures” Musée napoléon Samedi 14 mai, 18h00

Sur les traces de l’Empereur à Brienne. Découvrez l’ancienne Ecole Royale Militaire où le jeune Bonaparte a suivi sa formation durant cinq années, de 1779 à 1784, où il s’est forgé le caractère de l’Empereur qu’il deviendra. Resté très attaché aux lieux de son enfance, il revient à Brienne par deux fois, en 1805 au faste de l’Empire et en 1814, pour la Campagne de France. Au crépuscule de sa vie, au moment de la rédaction de son testament, il n’oublie pas Brienne et lui lègue une coquette somme pour sa reconstruction.

http://www.musee-napoleon-brienne.fr https://fr-fr.facebook.com/museenapoleon

Saturday 14 May, 18:00

On the tracks of the Emperor in Brienne. Discover the old(former) Military Royal School where the young person Bonaparte did his training course during five years, from 1779 till 1784, when he invented the character of the Emperor that he will become. Stayed very attached to the places of his(its) childhood, he(it) returns to Brienne twice, in 1805 in the pomp of Empire and in 1814, for the campaign of France. In the dusk of its life, at the time of the writing(editorial staff) of its testament, it does not forget Brienne and leaves him(it) a tidy sum for its reconstruction. hearing impairment

Libre acceso a la exposición PAG “Napoleón bajo todas las costuras”.

Sábado 14 mayo, 18:00

34 rue de l’École Militaire, 10500 Brienne-le-Château 10500 Brienne-le-Château Grand Est