du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Lorsque l’on arrive aux Houches, il domine la vallée face au mont Blanc. Qu’il plaise ou déplaise, il interpelle. Présent sur de nombreuses cartes postales, il est le promoteur du village, dont il rythme la vie au son de sa cloche, trois fois par jour. Érigé dans les années 1930, qualifié de « grandiose, colossal, gigantesque ou encore monumental », il fascine encore aujourd’hui et se visite aussi bien de l’extérieur que de l’intérieur. Voulu comme un phare spirituel, symbole de paix entre les hommes, il est inscrit au titre des monuments historiques en 2020. Œuvre de trois hommes, la statue du Christ-Roi du Mont-Blanc est le résultat de la ténacité d’un curé, d’un statuaire et d’un architecte, dans un contexte international de gigantisme. L’exposition temporaire du musée Montagnard propose de découvrir tous les aspects historiques et techniques de ce géant de béton grâce aux maquettes, photographies, journaux de l’époque et divers témoignages.

Entrée libre selon jauge maximale dans le musée.

Musée montagnard 2 place de l'église 74310 Les Houches

