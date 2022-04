Visite libre de l’exposition temporaire « Mallarmé pour petits et grands » Musée départemental Stéphane Mallarmé, 14 mai 2022 19:00, Vulaines-sur-Seine.

Venez découvrir l’exposition des 30 ans du musée pour tout savoir (ou presque) sur Stéphane Mallarmé, sa vie et son œuvre !

Cette exposition offre une immersion originale dans le riche univers de Stéphane Mallarmé, à travers une sélection d’œuvres et d’objets sortis des réserves du musée, pour la plupart inédits. Elle invite à faire véritablement connaissance avec le poète réputé hermétique et « maudit », à la personnalité et à la vie bien moins obscures qu’on l’imagine.

Complétant la reconstitution de son appartement, sorte de musée dans le musée, l’exposition évoque sa famille, ses loisirs, les fameux « mardis », son œuvre poétique, mais aussi ses amitiés avec les plus grandes personnalités de l’époque : Paul Verlaine, Édouard Manet, Berthe Morisot, Auguste Renoir, Edgar Degas, Claude Monet, James Whistler, Paul Gauguin… Lié aux impressionnistes, aux symbolistes, aux nabis et tant d’autres, Mallarmé a joué un rôle de premier plan dans la vie intellectuelle et artistique de la fin du 19ème siècle et a influencé des générations d’écrivains et d’artistes.

Il vous attend !

« Venez m’interrompre, votre visite à tous sera une petite fête. » (Lettre de Stéphane Mallarmé à Berthe Morisot et Eugène Manet, 21 août 1887)

L’exposition a été conçue à la fois pour les enfants et les adultes. Elle offre une vision d’ensemble claire et accessible en mettant l’homme et le poète à la portée de tous. N’hésitez donc pas à la visiter en famille !

Le musée Stéphane Mallarmé restitue le charme de sa maison de villégiature à travers les meubles, les objets familiers et la bibliothèque du poète et des œuvres de ses amis peintres et sculpteurs.

http://www.musee-mallarme.fr

Free entry Saturday 14 May, 19:00

The Stéphane Mallarmé Museum restores the charm of his holiday home through furniture, familiar objects and the poet’s library and the works of his friends painters and sculptors.

Esta exposición ofrece una original inmersión en el rico universo de Stéphane Mallarmé, a través de una selección de obras y objetos sacados de las reservas del museo, en su mayoría inéditos. Invita a conocer verdaderamente al poeta considerado hermético y «maldito», a la personalidad y a la vida mucho menos oscuras de lo que se imagina.

Completando la reconstrucción de su apartamento, especie de museo en el museo, la exposición evoca su familia, sus aficiones, los famosos «martes», su obra poética, pero también sus amistades con las más grandes personalidades de la época: Paul Verlaine, Édouard Manet, Berthe Morisot, Auguste Renoir, Edgar Degas, Claude Monet, James Whistler, Paul Gauguin… Vinculado a los impresionistas, a los simbolistas, a los Nabis y a muchos otros, Mallarmé desempeñó un papel de primer plano en la vida intelectual y artística de finales del siglo XIX e influyó en generaciones de escritores y artistas.

¡Él te está esperando! «Venid a interrumpirme, vuestra visita a todos será una pequeña fiesta» (Carta de Stéphane Mallarmé a Berthe Morisot y Eugène Manet, 21 de agosto de 1887)

La exposición ha sido diseñada tanto para niños como para adultos. Ofrece una visión de conjunto clara y accesible poniendo al hombre y al poeta al alcance de todos. ¡No dudéis pues en visitarla en familia!

Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:00

4 promenade Stéphane Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine 77870 Vulaines-sur-Seine Île-de-France