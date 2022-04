Visite libre de l’exposition temporaire « Mallarmé pour petits et grands » Musée départemental Stéphane Mallarmé, 14 mai 2022, Vulaines-sur-Seine.

Visite libre de l’exposition temporaire « Mallarmé pour petits et grands »

Musée départemental Stéphane Mallarmé, le samedi 14 mai à 19:00

Cette exposition offre une immersion originale dans le riche univers de Stéphane Mallarmé, à travers une sélection d’œuvres et d’objets sortis des réserves du musée, pour la plupart inédits. Elle invite à faire véritablement connaissance avec le poète réputé hermétique et « maudit », à la personnalité et à la vie bien moins obscures qu’on l’imagine. Complétant la reconstitution de son appartement, sorte de musée dans le musée, l’exposition évoque sa famille, ses loisirs, les fameux « mardis », son œuvre poétique, mais aussi ses amitiés avec les plus grandes personnalités de l’époque : Paul Verlaine, Édouard Manet, Berthe Morisot, Auguste Renoir, Edgar Degas, Claude Monet, James Whistler, Paul Gauguin… Lié aux impressionnistes, aux symbolistes, aux nabis et tant d’autres, Mallarmé a joué un rôle de premier plan dans la vie intellectuelle et artistique de la fin du 19ème siècle et a influencé des générations d’écrivains et d’artistes. Il vous attend ! « Venez m’interrompre, votre visite à tous sera une petite fête. » (Lettre de Stéphane Mallarmé à Berthe Morisot et Eugène Manet, 21 août 1887) L’exposition a été conçue à la fois pour les enfants et les adultes. Elle offre une vision d’ensemble claire et accessible en mettant l’homme et le poète à la portée de tous. N’hésitez donc pas à la visiter en famille !

Entrée libre

Musée départemental Stéphane Mallarmé 4 promenade Stéphane Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine Vulaines-sur-Seine Seine-et-Marne



