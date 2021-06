Visite libre de l’exposition temporaire « Mallarmé invite… Yamamoto » Musée départemental Stéphane Mallarmé, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Vulaines-sur-Seine.

Visite libre de l’exposition temporaire « Mallarmé invite… Yamamoto »

Musée départemental Stéphane Mallarmé, le samedi 3 juillet à 19:00

Depuis le 4 juin, le musée Mallarmé a l’immense honneur d’accueillir l’artiste photographe japonais Yamamoto Masao. Né au Japon en 1957, Yamamoto construit depuis bientôt quarante ans une œuvre photographique singulière, unique et très personnelle, déclinée au fil du temps en plusieurs séries : « A box of Ku », « Nakazora », « Kawa », « Shizuka » et, plus récemment, « Bonsaï ». Ses photographies, visibles dans le monde entier, ont toutes pour point commun une attention particulière portée à la nature et à la poésie des petites sensations du quotidien. En cela, elles sont proches de la tradition littéraire du haïku et ont donc toute leur place au musée Mallarmé. Yamamoto écrivait en 2015 dans la préface de sa monographie Small Things in Silence : « Quand je regarde en arrière, je me rends compte que le seul motif cohérent de mon travail est mon obsession pour les petites choses. Je ressens de la joie quand je découvre des choses apparemment insignifiantes et que l’on néglige facilement. Je m’intéresse à de petites sensations d’incertitude et de maladresse… Je préfère murmurer mes messages à voix douce plutôt que de les proclamer. Mes messages sont peut-être si doux qu’ils paraissent des illusions. »

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Le musée vous invite à venir découvrir sa nouvelle exposition temporaire consacrée au photographe japonais Yamamoto Masao.

Musée départemental Stéphane Mallarmé 4 promenade Stéphane Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine Vulaines-sur-Seine Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:00:00