Visite libre de l’exposition temporaire « fêtes à Rumilly : Histoire(s) d’être(s) ensemble ! »

Notre histoire, musée de Rumilly, le samedi 3 juillet

L’exposition Fêtes à Rumilly : Histoire(s) d’être(s) ensemble ! Raconte l’histoire de fêtes manifestations collectives et populaires qui ont marqué les rumilliens, du 18e siècle à nos jours. Quoi de plus marquant pour une ville que des événements festifs ? Les collections du musée Notre Histoire gardent les traces de nombreux moments de vies, de joies et de partages. Alors que certains perdurent… d’autres ont disparu. L’équipe du musée vous invite tout au long de l’année 2020 à différents temps forts autour de thématiques présentes dans l’exposition : présence religieuse avec ses fêtes et des processions, accueil de la Fête Nationale du 14 juillet en Haute-Savoie, carnavals, bals des conscrits et autres fêtes agricoles… sans oublier les victoires sportives, fiertés locales. Moment de vivre-ensemble inoubliable, la fête résonne autant dans les murs de la ville que dans le cœur des habitants !

