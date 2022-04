Visite libre de l’exposition temporaire “Etrusques, une civilisation de la Méditerranée” Musée de la Romanité, 14 mai 2022 20:00, Nîmes.

Nuit des musées Visite libre de l’exposition temporaire “Etrusques, une civilisation de la Méditerranée” Musée de la Romanité Samedi 14 mai, 20h00 Gratuit, sans réservation

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, venez découvrir la nouvelle exposition temporaire du Musée de la Romanité : “Etrusques, une civilisation de la Méditerranée”.

Parmi l’ensemble des populations méditerranéennes de l’Antiquité, la population étrusque fut sans aucun doute l’une des plus raffinées et fascinantes, mais elle est encore aujourd’hui l’une des moins connues du grand public…

Remédiez à cela en partant sur les traces de ce peuple qui, pendant des siècles, avant que la grande puissance de Rome ne prenne son essor, a occupé le centre de la péninsule italique.

Oubliez tous vos à priori sur l’archéologie et prenez part à un voyage unique au cœur de l’Antiquité, à la découverte de Nîmes, la « Rome française ». Grâce à des dispositifs multimédia novateurs, de la réalité augmentée ou encore des projections audiovisuelles monumentales, les exceptionnelles collections du musée, de même que la ville et ses plus

beaux édifices, n’auront plus de secret pour vous. Bien plus qu’un musée, c’est un véritable lieu de vie qui s’offre à vous

avec vue sur les Arènes, son jardin archéologique méditerranéen, et surtout son superbe toit-terrasse et sa vue panoramique incroyable sur la ville.

En voiture : autoroute A9 ou A54 sortie Nîmes centre – direction “centre-ville”, parking et stationnement en surface payant à proximité. Trambus : ligne 1 – arrêt Arènes (12 min du parking relais A54). Train : Gare TGV à 5 min à pied.

http://www.museedelaromanite.fr https://www.facebook.com/museeromanitenimes/;https://twitter.com/MuseeRomanite

By car: A9 or A54 motorway exit Nîmes centre – direction “centre-ville”, parking and parking on a paid surface nearby. Trambus: line 1 – stop Arènes (12 min from the A54 car park). Train: TGV station 5 min walk. Free, without reservation Saturday 14 May, 20:00

Forget all your prejudices about archaeology and take part in a unique journey to the heart of antiquity, to the discovery of Nimes, the «French Rome». Thanks to innovative multimedia devices, augmented reality and monumental audiovisual projections, the museum’s exceptional collections, as well as the city and its most beautiful buildings, will no longer be a secret to you. Much more than a museum, it is a real place of life that is offered to you with views of the Bullring, its Mediterranean archaeological garden, and especially its superb rooftop terrace and its incredible panoramic view of the city.

Entre el conjunto de las poblaciones mediterráneas de la Antigüedad, la población etrusca fue sin duda una de las más refinadas y fascinantes, pero sigue siendo una de las menos conocidas del gran público…

Remedie esto siguiendo las huellas de este pueblo que, durante siglos, antes de que la gran potencia de Roma alcanzara su auge, ocupó el centro de la península itálica.

Gratis, sin reserva previa Sábado 14 mayo, 20:00

16 boulevard des Arènes, 30000 Nîmes 30000 Nîmes Occitanie